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Крупный пожар разгорелся в частном жилом доме в Алматы

пожар в жилом доме, фото - Новости Zakon.kz от 24.03.2024 00:44 Фото: пресс-служба МЧС РК
23 марта в Алматы, в микрорайоне Акбулак, по улице Жандилдина загорелась кровля одноэтажного жилого дома на трех владельцев, сообщает Zakon.kz.

Огонь распространился на площади 180 кв. м. Общая площадь дома составляет 450 кв. м.

"Пострадавших нет. Причина пожара устанавливается. Пожар полностью ликвидирован. На месте задействованы порядка 55 человек личного состава и 16 единиц техники ДЧС".Пресс-служба МЧС РК

Ранее сообщалось, что автомобиль вспыхнул на Кульджинском тракте в Алматинской области.

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