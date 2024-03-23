Крупный пожар разгорелся в частном жилом доме в Алматы

Фото: пресс-служба МЧС РК

23 марта в Алматы, в микрорайоне Акбулак, по улице Жандилдина загорелась кровля одноэтажного жилого дома на трех владельцев, сообщает Zakon.kz.

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