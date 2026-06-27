Грузовик вспыхнул после аварии на одной из главных трасс Казахстана
Фото: пресс-служба МЧС РК
В Жуалынском районе Жамбылской области на 560-м км автодороги Алматы – Ташкент, вблизи села Нурлыкент, произошло дорожно-транспортное происшествие с последующим возгоранием грузового автомобиля, сообщает Zakon.kz.
По предварительным данным, грузовик, перевозивший моторное масло, опрокинулся, после чего произошло воспламенение транспортного средства и разлившихся горюче-смазочных материалов.
На место происшествия оперативно прибыли подразделения МЧС. К моменту их прибытия автомобиль и разлившееся топливо уже были охвачены открытым огнем.
Благодаря слаженным и оперативным действиям пожарных возгорание удалось ликвидировать в кратчайшие сроки.
Во время инцидента никто не пострадал.
Ранее сообщалось, что казахстанские леса пострадали от природной стихии.
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