Грузовик вспыхнул после аварии на одной из главных трасс Казахстана

В Жуалынском районе Жамбылской области на 560-м км автодороги Алматы – Ташкент, вблизи села Нурлыкент, произошло дорожно-транспортное происшествие с последующим возгоранием грузового автомобиля, сообщает Zakon.kz.

По предварительным данным, грузовик, перевозивший моторное масло, опрокинулся, после чего произошло воспламенение транспортного средства и разлившихся горюче-смазочных материалов.

На место происшествия оперативно прибыли подразделения МЧС. К моменту их прибытия автомобиль и разлившееся топливо уже были охвачены открытым огнем.

Благодаря слаженным и оперативным действиям пожарных возгорание удалось ликвидировать в кратчайшие сроки.

Во время инцидента никто не пострадал.

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