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Происшествия

Крупный пожар разгорелся в строящейся 12-этажке в Шымкенте

пожар в Шымкенте, фото - Новости Zakon.kz от 21.07.2025 21:49 Фото: пресс-служба МЧС РК
21 июля в Шымкенте в Абайском районе по улице Абылай хана на первом этаже строящегося 12-этажного здания произошло возгорание. Огонь охватил строительные деревянные материалы на площади 180 кв. м, сообщает Zakon.kz.

Огнеборцы оперативно прибыли на место и не допустили дальнейшего распространения огня.

"Пожар полностью ликвидирован. Причина пожара устанавливается. МЧС напоминает о необходимости строгого соблюдения правил пожарной безопасности!" – рассказали в пресс-службе министерства.

Отмечается, что во время пожара никто не пострадал.

Ранее сообщалось, что спасатели Алматы вынесли пострадавшего из горящей квартиры.

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Фото Елена Беляева
Елена Беляева
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