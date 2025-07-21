Крупный пожар разгорелся в строящейся 12-этажке в Шымкенте
Фото: пресс-служба МЧС РК
21 июля в Шымкенте в Абайском районе по улице Абылай хана на первом этаже строящегося 12-этажного здания произошло возгорание. Огонь охватил строительные деревянные материалы на площади 180 кв. м, сообщает Zakon.kz.
Огнеборцы оперативно прибыли на место и не допустили дальнейшего распространения огня.
"Пожар полностью ликвидирован. Причина пожара устанавливается. МЧС напоминает о необходимости строгого соблюдения правил пожарной безопасности!" – рассказали в пресс-службе министерства.
Отмечается, что во время пожара никто не пострадал.
Ранее сообщалось, что спасатели Алматы вынесли пострадавшего из горящей квартиры.
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