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Смерть малыша от коклюша: родители рассказали свою версию

Смерть малыша от коклюша: родители рассказали свою версию, фото - Новости Zakon.kz от 13.06.2024 23:48 Фото: primeminister.kz
В Караганде родители ребенка, который умер от коклюша, рассказали свою версию случившегося. Они заявили, что несколько недель мальчику ставили неверные диагнозы и лечили от других болезней, сообщает Zakon.kz.

Как пишет 13 июня телеканал "КТК", родители рассказали, что малышу не могли сделать прививку из-за медотвода.

Коклюш у Богдана, которому был год и 10 месяцев, начался как обычная простуда. Но кашель становился все сильнее. Местный педиатр долго не могла поставить диагноз, ребенка сначала лечили от аллергии, затем от насморка, а позже от бронхита, рассказывает мать.

"Взяли ПЦР на коклюш, и то потому что мы настояли. Потому что мы предполагали, что это коклюш. Его лечили антибиотиками – то один, потом два, потом три. Просто ребенок все, он вялый, он уже не вставал. "Почему вы не сделали МРТ?" – "Потому что вы поступили в конце месяца, не было ОСМ". Чтобы исключить кровоизлияние в мозг, нам нужно сделать ЭЭГ, чего у них тоже в больнице нет, ни специалиста, ни оборудования. Мы из платной клиники привезли специалиста с оборудованием", – пояснила мама мальчика Оксана Нестерова.

Также родители сообщили, что так как их сын родился весом всего 900 граммов, в первое время ему давали отводы от прививок. Но вакцину мальчику делать планировали, так как собирались водить его в сад.

"Родители Богдана уже нашли юристов и начали собирать документы. В том числе и временные медотводы от прививок, которые выдавали сами медики. Они намерены выяснить, почему лечение в больницах не дало положительного результата, и надеются выслушать объяснения чиновников от здравоохранения", – пишет телеканал.

Ранее о смерти ребенка сообщила министр здравоохранения Акмарал Альназарова. Позже врачи рассказали, что после заражения ребенка коклюшем, прошел почти месяц, прежде чем родители обратились в больницу, и малыш попал к ним уже в очень тяжелом состоянии. Вместе с тем, медики заявили, что родители мальчика – противники вакцинации. 

Диана Абдуллаева
Карагандинская область 2024 год
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