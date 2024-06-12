Четырехлетний ребенок застрял за москитной сеткой в многоэтажке Астаны

Фото: скриншот видео

12 июня в одном из многоквартирных жилых домов района Нура в Астане четырехлетний ребенок застрял за москитной сеткой на втором этаже, сообщает Zakon.kz.

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