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Четырехлетний ребенок застрял за москитной сеткой в многоэтажке Астаны

помощь спасателей, фото - Новости Zakon.kz от 12.06.2024 18:56 Фото: скриншот видео
12 июня в одном из многоквартирных жилых домов района Нура в Астане четырехлетний ребенок застрял за москитной сеткой на втором этаже, сообщает Zakon.kz.

По информации спасатели с помощью трехколенной лестницы проникли в окно квартиры.

"Ребенка спустили в безопасное место и передали родителям. МЧС рекомендует не оставлять детей без присмотра!" – говорится в сообщении.


Ранее спасатели помогли 72-летнему жителю Кокшетау. Его затянуло во вращающийся механизм культиватора во время работ на приусадебном участке.

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