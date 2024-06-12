Происшествия случились на двух дорогах республиканского значения

12 июня на двух автомобильных дорогах произошли происшествия, связанные с автомобилями казахстанцев, сообщает Zakon.kz.

Первое из них произошло в Бейнеуском районе. По данным пресс-службы МЧС Казахстана, грузовик загорелся на автодороге республиканского значения "Доссор – Кулсары – Бейнеу – Сайотес – Шетпе –Жетыбай". Жертв и пострадавших удалось избежать. Причина пожара устанавливается.

Фото: пресс-служба МЧС РК

Другое происшествие случилось у водителя автомобиля марки Honda, когда он направлялся в сторону города Семей. Как передает пресс-служба ДП Абайской области, на автодороге "Омск – Майкапчагай" у него сломался автомобиль.

Попытки остановить проезжающие мимо авто для просьбы о помощи не принесли результата. Зато подоспел экипаж роты патрульной полиции, патрулировавший данный участок дороги. Младший лейтенант полиции Алмас Айткалиев и лейтенант Еркебулан Манарбеков оперативно оказали водителю необходимую помощь.

В этот же день на трассе в Павлодарской области сгорел автомобиль.