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На двух дорогах республиканского значения закрыли проезд

знак &quot;Стоп&quot;, фото - Новости Zakon.kz от 10.03.2024 10:25 Фото: freepik
10 марта национальный оператор дорог ввел новые ограничения на 10:00: из-за ухудшения погодных условий закрыты еще две трассы в Улытауской и Кызылординской областях, сообщает Zakon.kz.

В Кызылординской области закрыли дорогу от областного центра – Кызылорды – до границы Улытауской области (204 км) по трассе Кызылорда –Павлодар. Ограничение ввели из-за ухудшения погодных условий в Улытауской области, проезд запрещен для всех видов транспорта.

В Улытауской области из-за дождя и гололеда закрыли дорогу, ведущую от границы Кызылординской области до поселка Талап (208 км) по трассе Кызылорда – Павлодар. Ограничение действует для всех видов автотранспорта.

По данным "КазАвтоЖола" на 10:00, на дорогах республиканского значения задействовано 232 единицы техники и 316 человек.

Ранее аналогичные ограничения ввели на четырех автодорогах республиканского значения в трех областях – Карагандинской, Костанайской и Улытауской.

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