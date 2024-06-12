На трассе в Павлодарской области сгорел автомобиль

Фото: пресс-служба ДЧС Павлодарской области

12 июня в 11:02 поступило сообщение о том, что в сельской зоне Экибастуза, вблизи села Кудайколь, горит легковая машина, сообщает Zakon.kz.

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