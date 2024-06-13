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Мусорный полигон более суток тушат в Алматинской области

Мусорный полигон более суток тушат в Алматинской области, фото - Новости Zakon.kz от 13.06.2024 09:14 Фото: pixabay
В Алматинской области на полигоне твердых бытовых отходов (ТБО) загорелся мусор. В пресс-службе Министерства по чрезвычайным ситуациям (МЧС) сообщили Zakon.kz о том, что причину пожара еще предстоит установить.

В МЧС 13 июня 2024 года подчеркнули, что горение мусора произошло на территории полигона Конаева.

"Огнеборцы более суток ликвидируют возгорание мусора на предварительной площади 1000 квадратных метров. На месте тушения проводятся работы по рекультивации земли, засыпке грунтом и тушению пожара".Пресс-служба МЧС РК

Также отмечено, что пострадавших нет.

"Причина пожара устанавливается", – заключили в МЧС.

12 июня на территории одного из частных жилых домов в Туркестане произошло загорание легковой машины с последующим переходом огня на гараж. Силами МЧС пожар потушили за 37 минут с момента вызова на площади 50 кв. м.

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