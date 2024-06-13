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Крупный пожар на мусорном полигоне потушили в Конаеве

Крупный пожар на мусорном полигоне потушили в Конаеве, фото - Новости Zakon.kz от 13.06.2024 18:14 Фото: pixabay
В Алматинской области 13 июня потушили пожар на полигоне твердых бытовых отходов (ТБО), сообщает Zakon.kz.

Об этом рассказали в пресс-службе МЧС. 

"Пожар полностью ликвидирован силами МЧС", – говорится в сообщении.

Ранее сообщалось, что на территории полигона твердых бытовых отходов города Конаева произошло горение мусора. Огнеборцы более суток ликвидировали возгорание мусора на предварительной площади 1 тыс. квадратных метров. Также отмечалось, что в ходе ЧП никто не пострадал.

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