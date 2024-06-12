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Машина и гараж вспыхнули открытым пламенем в Туркестане

пожар в гараже, фото - Новости Zakon.kz от 12.06.2024 20:27 Фото: скриншот видео
12 июня на территории одного из частных жилых домов города Туркестане произошло загорание легковой машины с последующим переходом огня на гараж, сообщает Zakon.kz.

Силами МЧС пожар потушили за 37 минут с момента вызова на площади 50 кв. м.

"Пострадавших нет. Причина пожара устанавливается".Пресс-служба МЧС РК


Ранее сообщалось, что склад дверей потушили в Алматы.

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