Машина и гараж вспыхнули открытым пламенем в Туркестане

Фото: скриншот видео

12 июня на территории одного из частных жилых домов города Туркестане произошло загорание легковой машины с последующим переходом огня на гараж, сообщает Zakon.kz.

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