Машина и гараж вспыхнули открытым пламенем в Туркестане
Фото: скриншот видео
12 июня на территории одного из частных жилых домов города Туркестане произошло загорание легковой машины с последующим переходом огня на гараж, сообщает Zakon.kz.
Силами МЧС пожар потушили за 37 минут с момента вызова на площади 50 кв. м.
"Пострадавших нет. Причина пожара устанавливается".Пресс-служба МЧС РК
Ранее сообщалось, что склад дверей потушили в Алматы.
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