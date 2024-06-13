Инцидент в ночном клубе Астаны обернулся покушением на убийство

В одном из ночных клубов столицы пьяный мужчина попросил другого закурить. После отказа набросился с ножом, нанеся многочисленные ножевые ранения в жизненно важные органы, сообщает Zakon.kz.

"Здоровью потерпевшего причинен тяжкий вред. Благодаря своевременно оказанной медицинской помощи он остался жив". Прокуратура города Астаны

Несмотря на то, что подсудимый свою вину не признал, его вина была полностью доказана в суде государственным обвинителем.

Нападавший осужден на девять лет лишения свободы.

Приговор вступил в законную силу.

"Прокуратура предупреждает, что последствия любого конфликта могут привести не только к административной, но и к уголовной ответственности". Прокуратура города Астаны

Ранее пьяный пассажир из остановленного Lexus в Уральске набросился на полицейских.

