Тушили неделю: ликвидирован крупный пожар на мусорном полигоне в Алматинской области

В Алматинской области потушили крупный пожар на полигоне твердых бытовых отходов (ТБО), который возник неделю назад – утром 15 сентября 2025 года, сообщает Zakon.kz.

О ликвидации возгорания сегодня, 22 сентября, заявили в пресс-службе областного Департамента по чрезвычайным ситуациям (ДЧС):

"Возгорание на полигоне ТБО в Алматинской области ликвидировано".

Отмечается, что к тушению были привлечены силы и средства департаментов по ЧС Алматинской области, Алматы, Шымкента, Карагандинской, Жамбылской, Туркестанской областей, областей Абай и Жетысу, военнослужащие воинских частей №28237, 52859 и 68303, а также специалисты ГУ "Казселезащита" МЧС РК.

Пожар на полигоне твердых бытовых отходов вблизи села Али города Алатау в Алматинской области начался 15 сентября 2025 года утром. Тушение осложнялось пожарной нагрузкой с глубиной тления на 10 м, изменением направления ветра. 18 сентября стало известно, что из-за пожара в Алатау введен режим ЧС.

Спустя пять дней, 20 сентября, возгорание на полигоне твердых бытовых отходов в Алматинской области было локализовано.