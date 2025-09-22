#АЭС в Казахстане
Происшествия

Тушили неделю: ликвидирован крупный пожар на мусорном полигоне в Алматинской области

крупный пожар на мусорном полигоне в Алматинской области, фото - Новости Zakon.kz от 22.09.2025 12:12 Фото: Telegram/qr_tjm
В Алматинской области потушили крупный пожар на полигоне твердых бытовых отходов (ТБО), который возник неделю назад – утром 15 сентября 2025 года, сообщает Zakon.kz.

О ликвидации возгорания сегодня, 22 сентября, заявили в пресс-службе областного Департамента по чрезвычайным ситуациям (ДЧС):

"Возгорание на полигоне ТБО в Алматинской области ликвидировано".

Отмечается, что к тушению были привлечены силы и средства департаментов по ЧС Алматинской области, Алматы, Шымкента, Карагандинской, Жамбылской, Туркестанской областей, областей Абай и Жетысу, военнослужащие воинских частей №28237, 52859 и 68303, а также специалисты ГУ "Казселезащита" МЧС РК.

Пожар на полигоне твердых бытовых отходов вблизи села Али города Алатау в Алматинской области начался 15 сентября 2025 года утром. Тушение осложнялось пожарной нагрузкой с глубиной тления на 10 м, изменением направления ветра. 18 сентября стало известно, что из-за пожара в Алатау введен режим ЧС.

Повлиял ли крупный пожар на свалке на качество воздуха под Алматы

Спустя пять дней, 20 сентября, возгорание на полигоне твердых бытовых отходов в Алматинской области было локализовано.

Фото Динара Халдарова
Динара Халдарова
Читайте также
Частный дом загорелся в районе алматинского Кок-Тобе
15:04, 20 сентября 2025
Частный дом загорелся в районе алматинского Кок-Тобе
Горела пять дней: пожар на свалке в Алматинской области локализовали
12:48, 20 сентября 2025
Горела пять дней: пожар на свалке в Алматинской области локализовали
Режим ЧС введен в Алатау из-за пожара на полигоне: что это значит
16:59, 18 сентября 2025
Режим ЧС введен в Алатау из-за пожара на полигоне: что это значит
