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Смертельное отравление семьи в СКО: названо вещество-виновник

СКО, отравление семьи пельменями, вещество-виновник, фото - Новости Zakon.kz от 09.07.2024 13:23 Фото: рixabay
Полиция Северо-Казахстанской области озвучила итоги расследования отравления семьи, в результате которого умерли два ребенка, сообщает Zakon.kz.

По данным пресс-службы полиции, в рамках досудебного расследования провели ряд экспертиз, по результатам которых выяснилось, что причиной смерти детей явилось острое отравление нитритами.

"В настоящее время досудебное расследование, направленное на всестороннее, полное и объективное исследование всех обстоятельств дела, продолжается. Иные сведения о ходе расследования уголовного дела в соответствии со статьей 201 УПК Республики Казахстан в настоящее время не подлежат разглашению", – сообщили в пресс-службе ДП СКО.

Согласно информации из открытых источников, нитриты и нитраты – это соли, которые используют для увеличения срока годности продуктов. Нитриты вместе с нитратами также добавляют в мясо, чтобы сохранить его красный цвет и оригинальный вкус.

Нитриты в пищу обычно попадают с мясными продуктами (колбасами, беконом, ветчиной, сосисками). Их используют при копчении, солении, мариновании в качестве консерванта, антибактериального и подсаливающего ингредиента. Термообработка и высокое содержание белка способствуют превращению нитритов в канцерогены-нитрозамины.

Нитриты, поступая в кровь, переводят гемоглобин в метгемоглобин, имеющий коричневый цвет и не способный переносить кислород и углекислый газ; нарушается тканевое дыхание. Если количество метгемоглобина в крови достигает 30%, то начинается острое отравление, удушье, тошнота, рвота, диарея, тахикардия, боль в затылке, слабость, снижается давление. 50% метгемоглобина в крови может привести к смерти, если не оказать срочную помощь.

14 июня стало известно, что в селе Надежка Кызылжарского района СКО вся семья попала в больницу с пищевым отравлением, двое детей скончались, мать и еще один ребенок попали в больницу. Отец и мать семейства сообщили, что накануне они ели пиццу, колбасу, покупные пельмени, запивали все это газировкой.

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