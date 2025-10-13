Несколько человек пострадали во время пожара в гостиничном комплексе в Атырау

В Атырау поступило сообщение о задымлении в одном из гостиничных комплексов на улице Алтайской, сообщает Zakon.kz.

По прибытии на место вызова спасатели установили, что произошло пожар начался в парильном помещении на первом этаже сауны четырехэтажной гостиницы.





"В ходе пожара спасателями были эвакуированы 13 человек. Также были спасены два человека и переданы бригаде скорой медицинской помощи". Пресс-служба МЧС РК

Силами МЧС пожар был полностью потушен.

Причина возгорания устанавливается.

Ранее очевидцы рассказали о том, что около жилого дома в Алматы загорелся электрокар Zeekr. Позже стало известно, что автомобиль отбуксировали подальше от домов.

