Несколько человек пострадали во время пожара в гостиничном комплексе в Атырау
Фото: Zakon.kz
В Атырау поступило сообщение о задымлении в одном из гостиничных комплексов на улице Алтайской, сообщает Zakon.kz.
По прибытии на место вызова спасатели установили, что произошло пожар начался в парильном помещении на первом этаже сауны четырехэтажной гостиницы.
"В ходе пожара спасателями были эвакуированы 13 человек. Также были спасены два человека и переданы бригаде скорой медицинской помощи".Пресс-служба МЧС РК
Силами МЧС пожар был полностью потушен.
Причина возгорания устанавливается.
