Происшествия

Несколько человек пострадали во время пожара в гостиничном комплексе в Атырау

пожар в гостинице в Атырау, фото - Новости Zakon.kz от 14.10.2025 01:34 Фото: Zakon.kz
В Атырау поступило сообщение о задымлении в одном из гостиничных комплексов на улице Алтайской, сообщает Zakon.kz.

По прибытии на место вызова спасатели установили, что произошло пожар начался в парильном помещении на первом этаже сауны четырехэтажной гостиницы.


"В ходе пожара спасателями были эвакуированы 13 человек. Также были спасены два человека и переданы бригаде скорой медицинской помощи".Пресс-служба МЧС РК

Силами МЧС пожар был полностью потушен.

Причина возгорания устанавливается.

Ранее очевидцы рассказали о том, что около жилого дома в Алматы загорелся электрокар Zeekr. Позже стало известно, что автомобиль отбуксировали подальше от домов.

Фото Елена Беляева
Елена Беляева
