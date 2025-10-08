#АЭС в Казахстане
Происшествия

Крупный пожар вспыхнул в двухэтажном здании кондитерского цеха в Павлодаре

пожар в Павлодаре, фото - Новости Zakon.kz от 08.10.2025 19:10 Фото: пресс-служба МЧС РК
8 октября в Павлодаре по улице Литвинова произошел пожар в двухэтажном здании кондитерского цеха, сообщает Zakon.kz.

По информации пресс-службы МЧС РК, общая площадь возгорания составила около 200 кв. м.

Фото: пресс-служба МЧС РК

"До прибытия пожарных самостоятельно эвакуировались 10 человек. При тушении сотрудники ДЧС вынесли три газовых баллона, предотвратив возможный взрыв", – говорится в сообщении.

Фото: пресс-служба МЧС РК

Как уточняется, во время инцидента никто не пострадал.

Фото: пресс-служба МЧС РК

МЧС напоминает о необходимости строго соблюдать меры пожарной безопасности.

Ранее сообщалось, что автомобиль вспыхнул около дома в Есиле.

Фото Елена Беляева
Елена Беляева
