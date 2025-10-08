Крупный пожар вспыхнул в двухэтажном здании кондитерского цеха в Павлодаре
Фото: пресс-служба МЧС РК
8 октября в Павлодаре по улице Литвинова произошел пожар в двухэтажном здании кондитерского цеха, сообщает Zakon.kz.
По информации пресс-службы МЧС РК, общая площадь возгорания составила около 200 кв. м.
Фото: пресс-служба МЧС РК
"До прибытия пожарных самостоятельно эвакуировались 10 человек. При тушении сотрудники ДЧС вынесли три газовых баллона, предотвратив возможный взрыв", – говорится в сообщении.
Фото: пресс-служба МЧС РК
Как уточняется, во время инцидента никто не пострадал.
Фото: пресс-служба МЧС РК
МЧС напоминает о необходимости строго соблюдать меры пожарной безопасности.
Ранее сообщалось, что автомобиль вспыхнул около дома в Есиле.
Поделитесь новостью
Читайте также
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript