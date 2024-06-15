Пенсионер с ожогами попал в больницу в результате крупного пожара в Актобе

Фото: пресс-служба МЧС РК

15 июня в в Актобе в одном из частных жилых домов произошел пожар с переходом на рядом стоящий соседний дом, сообщает Zakon.kz.

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