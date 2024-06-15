Пенсионер с ожогами попал в больницу в результате крупного пожара в Актобе
Фото: пресс-служба МЧС РК
15 июня в в Актобе в одном из частных жилых домов произошел пожар с переходом на рядом стоящий соседний дом, сообщает Zakon.kz.
По информации пресс-службы МЧС РК, благодаря оперативным действиям огнеборцев пожар ликвидирован за 39 минут с момента вызова на общей площади 140 кв. м.
"В результате пожара с термическими ожогами спины 1-2 степени доставлен в больницу владелец дома, 1960 года рождения. Причина пожара устанавливается", – говорится в сообщении.
Фото: пресс-служба МЧС РК
Ранее сообщалось, что крупный пожар разгорелся в производственном цехе в Павлодаре.
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