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Законодательство РК

Автомобиль загорелся на обочине в селе ВКО

автомобиль сгорел в ВКО, фото - Новости Zakon.kz от 16.06.2024 20:04 Фото: пресс-служба МЧС РК
16 июня в поселке Белоусовка Глубоковского района произошло горение легковой автомашины, сообщает Zakon.kz.

По информации пресс-службы МЧС, пожар потушили за 30 минут с момента вызова.

Отмечается, что жертв и пострадавших нет.

Ранее сообщалось, что прицеп грузовой машины горел на трассе Алматы – Хоргос.

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