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На автодороге Астана – Павлодар опрокинулся автомобиль: пострадала женщина

Дорога, трасса, разметка, асфальтированная дорога, асфальт , фото - Новости Zakon.kz от 24.08.2024 20:25 Фото: Zakon.kz
24 августа в Ерейментауском районе Акмолинской области на автодороге произошло опрокидывание легковой автомашины, сообщает Zakon.kz.

Как передает пресс-служба МЧС страны, прибывшие на место аварии спасатели незамедлительно приступили к извлечению пострадавшей из поврежденной автомашины. В результате проведенных аварийно-спасательных работ женщина была успешно вызволена и передана бригаде скорой помощи.

ДТП, фото - Новости Zakon.kz от 24.08.2024 20:25

Фото: пресс-служба МЧС РК

Днями ранее беременная водитель в Алматы стала участницей ДТП.

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