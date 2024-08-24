На автодороге Астана – Павлодар опрокинулся автомобиль: пострадала женщина
Фото: Zakon.kz
24 августа в Ерейментауском районе Акмолинской области на автодороге произошло опрокидывание легковой автомашины, сообщает Zakon.kz.
Как передает пресс-служба МЧС страны, прибывшие на место аварии спасатели незамедлительно приступили к извлечению пострадавшей из поврежденной автомашины. В результате проведенных аварийно-спасательных работ женщина была успешно вызволена и передана бригаде скорой помощи.
Фото: пресс-служба МЧС РК
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