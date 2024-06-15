Необычный вызов: казахстанка обратилась к спасателям после примерки колец

В Усть-Каменогорске в службу спасения позвонила жительница, которая не смогла самостоятельно снять кольцо, сообщает Zakon.kz.

На вызов прибыли сотрудники специализированного отряда ДЧС ВКО, которые увидели сразу два кольца, плотно сжавших уже опухший палец.





На видео спасатели плоскогубцами и пассатижами снимают кольца с безымянного пальца.

"С помощью инструментов спасатель Арнат Касенов аккуратно снял украшения", – сообщили в ДЧС ВКО.

Также сегодня, 15 июня, спасатели из Восточного Казахстана пришли на помощь испуганному коту, который около суток просидел на дереве.