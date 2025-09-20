Примерка кольца закончилась визитом спасателей в Алматы

В Алматы спасатели пришли на помощь девушке, не сумевшей самостоятельно снять с пальца кольцо, сообщает Zakon.kz.

Как пояснили в МЧС, украшение настолько сдавило палец 21-летней алматинки, что она не сумела снять его без посторонней помощи.

"Спасатели Республиканского оперативно-спасательного отряда МЧС за короткое время, используя слесарные инструменты, аккуратно разжали кольцо и освободили палец девушке", – добавили в ведомстве.

Надо сказать, это далеко не первый подобный случай. К примеру, в июне практически в аналогичной ситуации оказалась 13-летняя девочка.