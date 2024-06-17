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В Казахстане ликвидирована сеть нарколабораторий

Полиция, полицейский, полицейские, патрульная полиция, патруль, погоны, машина полиции , фото - Новости Zakon.kz от 17.06.2024 08:55 Фото: Zakon.kz
В четырех регионах полицейскими страны ликвидирована сеть нарколабораторий, сообщает Zakon.kz.

По данным пресс-службы МВД Казахстана, в мае в городе Усть-Каменогорске был задержан местный житель, который под прикрытием мебельного бизнеса наладил производство синтетических наркотиков. При задержании изъято почти 1,5 кг готового наркотика, полторы тонны прекурсоров, а также лабораторное и упаковочное оборудование.

После изучения его контактов установлены связи с аналогичными лабораториями в Костанае, Петропавловске и Алматинской области. Полицейские отслеживали маршруты передвижения преступников и их расписание. По готовности проведена незамедлительная и одновременная операция в разных частях страны.

Казахстан, фото - Новости Zakon.kz от 17.06.2024 08:55

Фото: пресс-служба МВД РК

В городе Рудном задержаны два человека, оборудовавшие лабораторию в бане арендованного дома. Изъято более 300 граммов готовых наркотиков, химикаты, защитные костюмы и оборудование. В их автомобилях найдены расфасованные для продажи наркотики.

В Алматинской области задержаны еще два фигуранта, занимавшиеся производством мефедрона. Изъяты наркотики на последней стадии изготовления, прекурсоры и оборудование. В сотрудничестве со следствием задержанные выдали информацию о десяти крупных закладках наркотиков общим весом свыше 3 кг.

Днями ранее в МВД подробно рассказали о законе о бытовом насилии.

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