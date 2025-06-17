Бьющий из-под земли фонтан сняли на видео жители Алматы

В Алматы сегодня, 17 июня 2025 года, рано утром произошел прорыв теплотрассы. Горожане сняли на видео бьющий из-под земли фонтан. Подробностями поделились в коммунальном предприятии южной столицы, сообщает Zakon.kz.

Кадры, снятые очевидцами, опубликовали в одном из Telegram-каналов.

В ТОО "Алматинские тепловые сети" уточнили, что во время плановых гидравлических испытаний городских теплосетей на участке трубопровода диаметром 500 мм, проходящего вблизи ул. Хусаинова, 225, в 04:35 произошло повреждение.

"Пострадавших нет. Порыв трубопровода в экстренном порядке был локализован аварийной бригадой ТОО "Алматинские тепловые сети". По предварительным данным, его причина – изношенность трубы, введенной в эксплуатацию в 1987 году", – отметили в коммунальном предприятии.

В компании напомнили, что гидравлические испытания проводятся для проверки состояния оборудования теплосетей и выявления проблемных участков трубопроводов в рамках подготовки городского теплокомплекса к предстоящему отопительному сезону.

"В период их проведения, несмотря на меры обеспечения безопасности, не исключены нештатные ситуации. В таких случаях не предпринимайте никаких самостоятельных действий, немедленно покиньте место происшествия, сообщив о нем в ТОО "Алматинские тепловые сети" по телефонам: 378-06-48 (добавочный 1014), 378-06-62 (добавочный 1013) или 109", – призвали жителей и гостей Алматы в коммунальном предприятии.

В Алматы первый этап испытаний теплосетей проходил с 21 апреля по 6 мая 2025 года. Второй этап стартовал с 9 июня и продлится по 27 июня на территории восьми районов Алматы.