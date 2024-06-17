Трехлетний мальчик выпал из окна 5-го этажа в Темиртау

Фото: unsplash

Трехлетний мальчик выпал из окна квартиры на пятом этаже в городе Темиртау. Спасти его не удалось, сообщает Zakon.kz.

Как пишет Telegram-канал "Патриот", взрослые слишком поздно обнаружили, что ребенка нет в квартире. Они отвлеклись и забыли закрыть окно в комнате, где находился мальчик. "Врачи центральной больницы Темиртау приложили все усилия, чтобы вернуть ребенка к жизни, но спасти его не удалось". Пресс-служба управления здравоохранения Карагандинской области 6 июня в Актобе ребенок выпал из окна 7-го этажа.



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