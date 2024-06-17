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Трехлетний мальчик выпал из окна 5-го этажа в Темиртау

Трехлетний мальчик выпал из окна 5 этажа в Темиртау, фото - Новости Zakon.kz от 17.06.2024 13:56 Фото: unsplash
Трехлетний мальчик выпал из окна квартиры на пятом этаже в городе Темиртау. Спасти его не удалось, сообщает Zakon.kz.

Как пишет Telegram-канал "Патриот", взрослые слишком поздно обнаружили, что ребенка нет в квартире.

Они отвлеклись и забыли закрыть окно в комнате, где находился мальчик.

"Врачи центральной больницы Темиртау приложили все усилия, чтобы вернуть ребенка к жизни, но спасти его не удалось". Пресс-служба управления здравоохранения Карагандинской области

6 июня в Актобе ребенок выпал из окна 7-го этажа.

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