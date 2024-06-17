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Солдат впал в кому в Отаре: стали известны новые подробности

Солдат впал в кому в Отаре: стали известны новые подробности, фото - Новости Zakon.kz от 17.06.2024 19:11 Фото: Zakon.kz
Министерство внутренних дел Казахстана 17 июня возбудило уголовное дело по факту превышения власти со стороны военнослужащего по контракту в отношении солдата срочной службы, впавшего в кому. Об этом сообщили в Министерстве обороны, передает Zakon.kz.

"По факту превышения власти со стороны военнослужащего по контракту в отношении солдата срочной службы военно-следственным управлением МВД РК возбуждено уголовное дело. Проводится проверка. Иная информация в интересах следствия не разглашается", – говорится в сообщении.

В ведомстве отметили, что дело находится на особом контроле министра обороны РК.

Ранее сообщалось,что президент Касым-Жомарт Токаев ознакомился с опубликованным в социальных сетях обращением матери впавшего в кому солдата-срочника войсковой части в селе Отар Жамбылской области. Глава государства потребовал провести тщательное расследование обстоятельств случившегося и наказать виновных. Президент обратил внимание министра обороны на недопустимость подобного рода инцидентов в армии и поручил взять на контроль расследование. В Минобороны, в свою очередь, сообщили, что первоначально военнослужащий обратился в медпункт с жалобами на общее недомогание и высокую температуру.

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