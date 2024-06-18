Спасатели Тараза помогли двум девочкам, оказавшимся в беде во время отдыха

В г. Таразе при проведении рейдовых профилактических работ среди отдыхающих спасателем оперативно-спасательного отряда Айдосом Абильда были спасены две девочки 12 и 10 лет, сообщает Zakon.kz.

Дети находились с отцом на отдыхе возле водоема. Они решили поплавать. В какой-то момент девочки начали тонуть. В это время вовремя подоспел спасатель.



"МЧС призывает всех граждан соблюдать правила поведения на воде. Не оставляйте детей без присмотра. Не купайтесь в незнакомых и необорудованных местах!" – говорится в сообщении пресс-службы МЧС РК.





Ранее в Алматы помощь спасателей понадобилась мужчине с кастетом на руке.