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Спасатели Тараза помогли двум девочкам, оказавшимся в беде во время отдыха

помощь спасателей, фото - Новости Zakon.kz от 18.06.2024 06:35 Фото: пресс-служба МЧС РК
В г. Таразе при проведении рейдовых профилактических работ среди отдыхающих спасателем оперативно-спасательного отряда Айдосом Абильда были спасены две девочки 12 и 10 лет, сообщает Zakon.kz.

Дети находились с отцом на отдыхе возле водоема. Они решили поплавать. В какой-то момент девочки начали тонуть. В это время вовремя подоспел спасатель.

"МЧС призывает всех граждан соблюдать правила поведения на воде. Не оставляйте детей без присмотра. Не купайтесь в незнакомых и необорудованных местах!" – говорится в сообщении пресс-службы МЧС РК.


Ранее в Алматы помощь спасателей понадобилась мужчине с кастетом на руке.

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