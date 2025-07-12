Туристам во время отдыха на озере Жасыбай потребовалась помощь спасателей
Фото: wikipedia
12 июля на озере Жасыбай в Баянаульском районе Павлодарской области спасатели оперативно-спасательного отряда эвакуировали пятерых отдыхающих, сообщает Zakon.kz.
Группа оказалась на противоположном берегу озера и из-за усилившегося ветра не смогла вернуться обратно самостоятельно.
"Получив сигнал о помощи, спасатели незамедлительно выехали на место происшествия и с помощью спасательной лодки безопасно переправили людей на берег". Пресс-служба МЧС РК
Отмечается, что пострадавших нет. Медицинская помощь туристам не понадобилась.
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