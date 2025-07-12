#АЭС в Казахстане
#Казахмыс
Спецпроекты
#Цены
#Интересное
Логотип Новости спорта Новости спорта
+28°
$
520.93
609.07
6.68
Рубрики
Политика
Мир
Происшествия
Статьи
Финансы
Наука
Экономика и бизнес
Мнения
Культура и шоубиз
Спорт
Все о теннисе
Техно
Советы юриста
Советы
Право
Общество
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
Категории
Бизнес и финансы
Вид деятельности
Время (годы)
География
Город
Даты и праздники
Животные
Имя (личность)
Коронавирус
Медицина
Местоположение
Область
Организация
Партия
Правонарушения
Профессии и люди
Прочие
Район
Регион
Религия и конфессии
События
Спорт и события
Страна
Технологии
Транспорт
Футбольный клуб
Архив новостей
Законодательство РК:
Юристу
Бухгалтеру
Юридический форум
Правовой раздел
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
google play apple
  • Светлая тема
  • Темная тема
  • Как в системе
#АЭС в Казахстане
#Казахмыс
Спецпроекты
#Цены
#Интересное
Логотип Новости спорта Новости спорта
+28°
$
520.93
609.07
6.68
Происшествия

Туристам во время отдыха на озере Жасыбай потребовалась помощь спасателей

туристки застряли на катамаране на озере Жасыбай, фото - Новости Zakon.kz от 12.07.2025 20:18 Фото: wikipedia
12 июля на озере Жасыбай в Баянаульском районе Павлодарской области спасатели оперативно-спасательного отряда эвакуировали пятерых отдыхающих, сообщает Zakon.kz.

Группа оказалась на противоположном берегу озера и из-за усилившегося ветра не смогла вернуться обратно самостоятельно.

"Получив сигнал о помощи, спасатели незамедлительно выехали на место происшествия и с помощью спасательной лодки безопасно переправили людей на берег". Пресс-служба МЧС РК

Отмечается, что пострадавших нет. Медицинская помощь туристам не понадобилась.

Ранее сообщалось, что в Костанайской области ночью искали женщину, которая ушла в степь и пропала.

Поделитесь новостью
Поделитесь новостью:
Фото Елена Беляева
Елена Беляева
Читайте также
Полицейские в области Жетысу не дали утонуть девушке, прыгнувшей в реку
Происшествия
16:57, Сегодня
Полицейские в области Жетысу не дали утонуть девушке, прыгнувшей в реку
В Костанайской области ночью искали женщину, которая ушла в степь и пропала
Происшествия
13:04, Сегодня
В Костанайской области ночью искали женщину, которая ушла в степь и пропала
Почти миллион проиграл на ставках сотрудник акимата Уральска и лишился должности
Происшествия
13:00, Сегодня
Почти миллион проиграл на ставках сотрудник акимата Уральска и лишился должности
Следите за новостями zakon.kz в:
tiktok yandex instagram google telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Последние
Популярные
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: