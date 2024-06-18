Встроенный чип помог задержать скотокрадов в Абайской области

Полицейские Абайской области задержали двух скотокрадов, перевозивших мясо со встроенным чипом, сообщает Zakon.kz.

Подозреваемых остановили в ходе проверки автомобилей на выездах на трассе Калбатау – Семей. В мясе, которое перевозил житель Жарминского района, оказался чип, указавший, что у лошади прежде был другой владелец.

Задержанные водворены в изолятор временного содержания. Они подозреваются в краже 26 лошадей, принадлежащих жителям региона.

Для защиты своего скота от преступных посягательств МВД рекомендует соблюдать самые простые нормы безопасности:

не оставлять скот без присмотра;

шире использовать современные методы контроля за племенным скотом посредством установки GPS-трекеров;

обязательно чипировать скотопоголовье, что в дальнейшем окажет положительное влияние на поиски похищенного скота, а также разрешение возможных споров среди табунщиков.

12 июня в Казахстане изменили правила выпаса скота.

