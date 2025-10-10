Дерзкая дуэль водителей двух внедорожников произошла на глазах у жителей Уральска
В Уральске на выезде из одного из дворов водители двух внедорожников устроили автодуэль, сообщает Zakon.kz.
Очевидцы успели снять на видео, как Toyota Hilux с разбитым лобовым стеклом и поврежденной фарой резко сдает назад и врезается в Toyota FJ. С чувством выполненного долга водитель Toyota Hilux покинул место происшествия.
По данным "Седьмого канала", полиция оперативно установила обоих водителей и доставила в отдел. Возбуждено уголовное дело, начато расследование.
"Что не поделили автолюбители, предстоит выяснить стражам порядка", – говорится в новостном сюжете.
