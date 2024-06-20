Неизвестный хакер взломал базу данных ЦОНа в Жамбылской области

Фото: pexels

Расследование установило, что в сентябре 2023 года неизвестный проник в базу ЦОНа и оформил 35 водительских удостоверений лицам, которые не проходили теоретическую и практическую сдачу экзамена. Все документы суд признал недействительными, сообщает Zakon.kz.

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