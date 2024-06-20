Неизвестный хакер взломал базу данных ЦОНа в Жамбылской области
Фото: pexels
Расследование установило, что в сентябре 2023 года неизвестный проник в базу ЦОНа и оформил 35 водительских удостоверений лицам, которые не проходили теоретическую и практическую сдачу экзамена. Все документы суд признал недействительными, сообщает Zakon.kz.
По данному факту было начато досудебное расследование по ч. 1 ст. 385, п. 4 ч. 3 ст. 190 УК РК.
В пресс-службе Жуалынского районного суда рассказали, что неизвестный киберпреступник раздавал водительские документы за финансовое вознаграждение.
"Допрошенный в суде один из ответчиков по этому делу подтвердил, что самостоятельно не смог пройти экзамен, однако повторно его не сдавал, а приобрел водительское удостоверение, заплатив 150 тыс. тенге. Все водительские удостоверения суд признал недействительными", – сообщает пресс-служба районного суда.
Решение судьи пока не вступило в законную силу.
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