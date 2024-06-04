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11 человек эвакуировали во время пожара в жилом доме в Кызылорде

пожар в жилом доме, фото - Новости Zakon.kz от 04.06.2024 21:08 Фото: pixabay
4 июня в одном из многоквартирных жилых домов города Кызылорды произошло загорание мебели в квартире. Спасатели по лестничному маршу эвакуировали 11 жителей, из них шестеро детей, сообщает Zakon.kz.

По информации пресс-службы МЧС РК, людей передали бригаде скорой медицинской помощи.

"Силами МЧС горение ликвидировано за 14 минут с момента вызова на площади 4 кв. м", – говорится в сообщении.

Ранее сообщалось, что пожар разгорелся на складе в Костанае. Спасатели рассказали подробности инцидента.

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