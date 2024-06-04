11 человек эвакуировали во время пожара в жилом доме в Кызылорде
Фото: pixabay
4 июня в одном из многоквартирных жилых домов города Кызылорды произошло загорание мебели в квартире. Спасатели по лестничному маршу эвакуировали 11 жителей, из них шестеро детей, сообщает Zakon.kz.
По информации пресс-службы МЧС РК, людей передали бригаде скорой медицинской помощи.
"Силами МЧС горение ликвидировано за 14 минут с момента вызова на площади 4 кв. м", – говорится в сообщении.
Ранее сообщалось, что пожар разгорелся на складе в Костанае. Спасатели рассказали подробности инцидента.
Поделиться
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript