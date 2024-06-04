11 человек эвакуировали во время пожара в жилом доме в Кызылорде

Фото: pixabay

4 июня в одном из многоквартирных жилых домов города Кызылорды произошло загорание мебели в квартире. Спасатели по лестничному маршу эвакуировали 11 жителей, из них шестеро детей, сообщает Zakon.kz.

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