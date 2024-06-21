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Костанайские спасатели показали, как извлекают человека из покореженной машины

Костанайские спасатели показали, как извлекают человека из покореженной машины, фото - Новости Zakon.kz от 21.06.2024 14:08 Фото: Zakon.kz
Прошедшей ночью на автотрассе костанайские спасатели оказали помощь мужчине, попавшему в ДТП, передает Zakon.kz.

В результате аварии 27-летний водитель оказался зажатым в автомобиле.

Прибыв на место происшествия, сотрудники ДЧС Костанайской области аккуратно извлекли пострадавшего с помощью гидравлического инструмента и передали врачам скорой помощи.

Похожий случай произошел сегодня в Карасайском районе Алматинской области. Там водителя зажало в кабине легкового авто.

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