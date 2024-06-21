Костанайские спасатели показали, как извлекают человека из покореженной машины
Фото: Zakon.kz
Прошедшей ночью на автотрассе костанайские спасатели оказали помощь мужчине, попавшему в ДТП, передает Zakon.kz.
В результате аварии 27-летний водитель оказался зажатым в автомобиле.
Прибыв на место происшествия, сотрудники ДЧС Костанайской области аккуратно извлекли пострадавшего с помощью гидравлического инструмента и передали врачам скорой помощи.
Похожий случай произошел сегодня в Карасайском районе Алматинской области. Там водителя зажало в кабине легкового авто.
Поделиться
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript