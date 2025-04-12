Спасатели вызволили граждан Китая из грязевой ловушки в Костанайской области
Фото: МЧС РК
Спасатели Министерства по чрезвычайным ситуациям 12 апреля оказали помощь четырем иностранным гражданам, оказавшимся в сложной ситуации на бездорожье в Костанайской области, сообщает Zakon.kz.
Как сообщили в ведомстве, инцидент произошел в 12 километрах от села Кушмурун Аулиекольского района. Легковой автомобиль, в котором находились трое граждан КНР и их переводчик, застрял в грязевой массе на степной дороге и не смог продолжить движение.
Водитель обратился за помощью, позвонив по номеру "112". На место происшествия оперативно прибыли дежурные спасатели. С помощью специализированной техники, оборудованной лебедкой, им удалось вытащить автомобиль из солончака.
Отмечается, что иностранцам потребовалась медицинская помощь.
Ранее сообщалось о другом инциденте. Малышу потребовалась помощь спасателей после игры с пластмассовой игрушкой в Семее.
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