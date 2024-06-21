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Жители Атырау пожаловались на мусор в городе

Атырау, фото - Новости Zakon.kz от 22.06.2024 04:04 Фото: Telegram/акимат Атырауской области
21 июня в Telegram-чате акимата Атырауской области жители областного центра пожаловались на ненадлежащую работу по уборке мусора, сообщает Zakon.kz.

Так приводится пример скопления сухого мусора около мусорных контейнеров дома № 15 микрорайона Лесхоз.

Атырау, фото - Новости Zakon.kz от 22.06.2024 04:04

Фото: Telegram/акимата Атырауской области

Со слов автора обращения, мусор лежит на протяжении недели. А учитывая пожароопасный период это чревато нежелательными последствиями. Тем более, что рядом расположен детский сад "Нурай". С обратной стороны мусорных контейнеров также множество мусора, в числе которых – пожароопасные картонные коробки.

Атырау, фото - Новости Zakon.kz от 22.06.2024 04:04

Фото: Telegram/акимат Атырауской области

С жалобой о том, что двухнедельный мусор начал выделять запах оставил сообщение другой участник Telegram-чата. Для убедительности свое сообщение он сопроводил фотографией.

"Две недели никто не приезжает. Воняет весь район мясокомбината", – пишет житель города.
Атырау, фото - Новости Zakon.kz от 22.06.2024 04:04

Фото: Telegram/акимат Атырауской области

Дальше всех пошел другой неравнодушный житель Атырау. Он обнаружил и снял на видео, как мусор из одного места складируют практически рядом, прикрывая его сухой травой. Со слов автора сообщения, данный инцидент обнаружен на ул. Валиханова.

Атырау, фото - Новости Zakon.kz от 22.06.2024 04:04

Фото: скриншот видео

Следует отметить, что в сообщениях администрация чата на данное видео проявила обратную связь.

А 17 июня чиновники Атырау проинформировали жительницу города о планах относительно здания ясли-сада № 28 "Алмагуль".

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