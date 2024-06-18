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Чиновники Атырау ответили на вопрос о судьбе здания ясли-сада

Атырау, фото - Новости Zakon.kz от 19.06.2024 04:40 Фото: Telegram/акимат Атырауской области
17 июня чиновники Атырау проинформировали жительницу города о планах относительно здания ясли-сада № 28 "Алмагуль", сообщает Zakon.kz.

Обсуждение проблемы горожан проходило в Telegram-канале акимата Атырауской области. Так пользовательница по имени Нагима сначала напомнила, что ясли-сад прекратил свою работу с 1 августа 2023 года, а затем перешла к вопросу.

"Когда начнется хоть какое-то движение по этому детскому учреждению? В нашем микрорайоне много детей и отводить их в другие, пусть и близлежащие садики, очень некомфортно", – обратилась женщина от имени жителей микрорайона Алмагуль.

Через день от администратора чата последовал ответ о проведении технического обследования здания и получении заключения о необходимости капитального ремонта.

"Разработана проектно-сметная документация на проведение капитального ремонта, теперь направляется на государственную экспертизу. После заключения государственной экспертизы будет подан финансовый запрос на капитальный ремонт", – говорится в ответе.

Днями ранее в районном акимате ответили на жалобу алматинки об отсутствии урн для мусора.

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