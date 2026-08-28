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Происшествия

Агрессивный казахстанец напал на врача прямо в поликлинике

Кулаки, драка, насилие, нападение, потасовка, избиение, перепалка, схватка, разборка, разборки, рукоприкладство, побои, конфликт, бой, борьба, фото - Новости Zakon.kz от 28.08.2026 18:21 Фото: pexels
В одной из поликлиник Петропавловска рядовой визит к врачу перерос в рукоприкладство. Конфликт между пациентом и медицинским работником закончился вызовом полиции и уголовным делом, сообщает Zakon.kz.

Об этом рассказали в пресс-службе Департамента полиции региона. По данным ведомства, 51-летний горожанин пришел на прием, однако общение с врачом сразу не задалось – диалог проходил в резкой форме.

Согласно заявлению, поступившему в правоохранительные органы, на замечание медработника мужчина отреагировал агрессивно и ударил его по лицу прямо в коридоре медучреждения.

"Полицейские возбудили уголовное дело по факту применения насилия, не опасного для жизни или здоровья, в отношении медицинского работника при исполнении им своих служебных обязанностей", – сообщили 28 августа 2026 года в ведомстве.

Правоохранители подчеркивают, что подобное поведение в отношении врачей становится серьезным преступлением, за которое предусмотрено реальное наказание.

"Это второй случай применения насилия в отношении медицинского работника, зарегистрированный в регионе. В июне в районе Шал акына нетрезвый мужчина нанес удары медицинской сестре, которая оказывала ему помощь после дорожно-транспортного происшествия. Суд приговорил его к лишению свободы сроком на 1,5 года", – отметил первый заместитель начальника Департамента полиции СКО Алибек Кужахметов.

Другой случай жестокости шокировал жителей Петропавловска, там между двумя парнями и несовершеннолетним посетителем произошел спор. Конфликт обернулся дракой, в результате чего двое пострадавших получили ножевые ранения.

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Канат Болысбек
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