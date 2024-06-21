Смерть юноши в фонтане прокомментировали в КазНУ

В Казахском национальном университете имени аль-Фараби 21 июня впервые прокомментировали гибель 17-летнего юноши в фонтане, сообщает Zakon.kz.

Как пишет телеканал "КТК", руководители университета рассказали подробности произошедшего. Оказывается, в день трагедии выпускник школы отправился в вуз, чтобы сдавать ЕНТ. Но экзамен отменили из-за перебоев со светом. 11-классник решил искупаться в фонтане, но все закончилось плачевно.

"Их приходило несколько человек, но купаться полез один. Тем не менее из фонтана его вытаскивали его товарищи. Причина смерти, как я уже отметил, будет показана в результате судебно-медицинской экспертизы. У нас не режимный объект. У нас здесь находится и жилой сектор в том числе. У нас здесь находится библиотека. Масса других объектов. Жители приходят, поскольку Фараби-городок очень зеленый. Здесь есть, где посидеть и отдохнуть. Мы не можем запрещать проходить на нашу территорию всем желающим", – заявил проректор по операционной деятельности Казахского национального университета им. аль-Фараби Еркин Дуйсенов.

19 июня на территории КазНУ имени аль-Фараби обнаружили тело молодого человека. Мертвого юношу нашли около фонтана у входа в вуз. По данному факту было начато расследование.

Позже министр науки и высшего образования Саясат Нурбек в кулуарах Мажилиса 21 июня рассказал подробности смерти молодого парня.