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Смерть юноши в фонтане прокомментировали в КазНУ

zakon.kz, фото - Новости Zakon.kz от 22.06.2024 00:21 Фото: zakon.kz
В Казахском национальном университете имени аль-Фараби 21 июня впервые прокомментировали гибель 17-летнего юноши в фонтане, сообщает Zakon.kz.

Как пишет телеканал "КТК", руководители университета рассказали подробности произошедшего. Оказывается, в день трагедии выпускник школы отправился в вуз, чтобы сдавать ЕНТ. Но экзамен отменили из-за перебоев со светом. 11-классник решил искупаться в фонтане, но все закончилось плачевно. 

"Их приходило несколько человек, но купаться полез один. Тем не менее из фонтана его вытаскивали его товарищи. Причина смерти, как я уже отметил, будет показана в результате судебно-медицинской экспертизы. У нас не режимный объект. У нас здесь находится и жилой сектор в том числе. У нас здесь находится библиотека. Масса других объектов. Жители приходят, поскольку Фараби-городок очень зеленый. Здесь есть, где посидеть и отдохнуть. Мы не можем запрещать проходить на нашу территорию всем желающим", – заявил проректор по операционной деятельности Казахского национального университета им. аль-Фараби Еркин Дуйсенов. 

19 июня на территории КазНУ имени аль-Фараби обнаружили тело молодого человека. Мертвого юношу нашли около фонтана у входа в вуз. По данному факту было начато расследование.

Позже министр науки и высшего образования Саясат Нурбек в кулуарах Мажилиса 21 июня рассказал подробности смерти молодого парня. 

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