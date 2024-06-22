Почти 15 детей отравились на отдыхе в гостевом доме в Акмолинской области

14 детей обратились за медицинской помощью в Акмолинской области. Оказалось, что дети отдыхали в одном из гостевых комплексов и им стало плохо после завтрака, сообщает Zakon.kz.

Как сообщил 22 июня Zakon.kz директор поликлиники "Авиценна-Бурабай" Евгений Бекаев, в период с 01:00 до 06:15 часов 22 июня в приемный покой обратились 14 детей в возрасте от 8 до 17 лет. По его словам, все дети проживали в гостевом доме "Тумар Халал".

"В ходе опроса детей, установлено следующее, что все они прибыли 20 июня, у всех выезд 22 июня, цель поездки – отдых. 21 июня (все дети ели разную еду жаркое, борщ, сырники и т.д.), симптомы отравления появились после завтрака, но обращаться дети стали только ближе к ночи. При этом, дети поступали по два-три человека с промежутками времени", – рассказал Евгений Бекаев.

Он отметил, что детям оказали медицинскую помощь. Большая часть детей уехали сразу после оказания медпомощи, остальная – после не продолжительного наблюдения врачом.

"Экстренное сообщение передано СЭС по Бурабайскому району по факту отравления", – заключил спикер.

Ранее сообщалось, о другом отравлении. В селе в СКО вся семья попала в больницу с пищевым отравлением, двое детей скончались, за жизнь матери и еще одного ребенка борются врачи.

