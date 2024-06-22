В Китае произошло землетрясение: его почувствовали жители Бишкека

Сеть сейсмических станций МЧС РК 22 июня зафиксировала землетрясение, которое произошло 22 июня на территории Китая, сообщает Zakon.kz.

Отмечается, что землетрясение зафиксировано в 22:10 по времени Астаны.

"Очаг землетрясения располагается на территории Китая, в 185 км на юго-запад от г. Алматы", – говорится в сообщении.

При этом сейсмологи подчеркнули, что на территории Казахстана ощутимости не было. Однако, как сообщает Sputnik Кыргызстан, жители Бишкека ощутили землетрясение. Некоторые из них даже выбежали из дома.





"Официально от Института сейсмологии о землетрясении: в Бишкеке было 3,5 балла. Очаг располагался в 20 км к юго-востоку от Бишкека на территории Кыргызстана. Магнитуда в очаге составила 3,7. В Канте ощущалось 3 балла", – пишет издание.

Ранее сообщалось, что в Алматы 20 июня произошло землетрясение. Очаг подземных толчков располагается на территории Китая и Кыргызстана, в 335 км на юг от Алматы.

