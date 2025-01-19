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Происшествия

Землетрясение произошло в 364 км от Алматы

Сейсмограмма, сейсмометр, землетрясение в Алматы , фото - Новости Zakon.kz от 19.01.2025 14:52 Фото: Zakon.kz
Сетью сейсмических станций ТОО "ННЦСНИ" МЧС РК 19 января в 11:30 по времени Астаны зарегистрировано землетрясение на территории Китая, сообщает Zakon.kz.

Эпицентр землетрясения находился на координатах 41.202° северной широты и 80.387° восточной долготы, 364 км на юго-восток от Алматы.

Согласно данным сейсмологов, расчетная интенсивность землетрясения на территории Казахстана ощутимости не достигла.

16 января 2025 года землетрясение произошло в 109 км от Алматы на территории Кыргызстана.

Андрей Дюсупов
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