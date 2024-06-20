Землетрясение произошло в Алматы

В Алматы 20 июня произошло землетрясение, сообщает Zakon.kz.

По данным МЧС РК, в 16:36 сетью сейсмических станций ТОО "ННЦСНИ" МЧС РК зарегистрировано землетрясение.

Очаг подземных толчков располагается на территории Китая и Кыргызстана, в 335 км на юг от Алматы.

Интенсивность в Алматы составила 2 балла.

Накануне, 19 июня, в Кыргызстане произошло землетрясение, после которого жители Тараза и Шымкента в соцсетях стали писать о том, что ощутили подземные толчки.