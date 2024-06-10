В Павлодаре ищут тело утонувшего парня

Фото: скриншот видео

10 июня в 14:30 поступило сообщение о том, что в поселке Кенжекол во время купания в реке Иртыш утонул 25-летний парень, сообщает Zakon.kz.

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