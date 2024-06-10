В Павлодаре ищут тело утонувшего парня
Фото: скриншот видео
10 июня в 14:30 поступило сообщение о том, что в поселке Кенжекол во время купания в реке Иртыш утонул 25-летний парень, сообщает Zakon.kz.
По информации пресс-службы ДЧС Павлодарской области, компания отдыхала в необорудованном для купания месте.
В данное время спасатели ищут тело погибшего.
Ранее сообщалось, что отдых детей на водохранилище в ВКО едва не обернулся трагедией.
Поделиться
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript