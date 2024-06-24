Машина сгорела после ДТП в Усть-Каменогорске
Фото: скриншот видео
24 июня в результате ДТП по улице Протозанова загорелся автомобиль марки Toyota, сообщает Zakon.kz.
Как выяснилось, у водителя при себе не оказалось огнетушителя.
"Прибывшими пожарными ПЧ№ 6 огонь оперативно ликвидирован на общей площади 5 кв. м. ДЧС ВКО рекомендует иметь в салоне огнетушитель". Пресс-служба ДЧС ВКО
Ранее сообщалось, что автомобиль сгорел на трассе Павлодарской области.
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