Шесть лесных пожаров и 12 степных загораний произошло в ВКО

Фото: пресс-служба ДЧС ВКО

Пресс-служба ДЧС ВКО рассказала о том, что в регионе зарегистрировано шесть лесных пожаров, которые охватили 0,3 га. Кроме того, зафиксировано 12 степных загораний на площади 39,4 га, сообщает Zakon.kz.

В области работает 50 мобильных групп, в которые входят лесники, сотрудники ДЧС ВКО, полиции, МИО. Они проводят профилактические рейды. "Благодаря своевременной профилактике группами выявлен 31 нарушитель, которые привлечены к административной ответственности за нарушения правил пожарной безопасности. В настоящее время в области второй класс пожарной опасности в районах Алтай, Маркаколь, Катон-Карагайском, Улкен-Нарыне. Третий класс – в Усть-Каменогорске, Риддере, Курчумском районе и районе Самар". Пресс-служба ДЧС ВКО Отмечается, что на территории области действует постановление акима Восточно-Казахстанской области "О запрещении пребывания физических лиц на территории государственного лесного фонда Восточно-Казахстанской области в период высокой пожарной опасности". Спасатели просят граждан соблюдать правила пожарной безопасности: В период действия особого противопожарного режима ограничьте пребывание в лесах.

Будьте осторожны с открытым огнем.

Не разводите костры.

Не допускайте сжигание травы.

При обнаружении пожара сразу сообщать по телефонам "101" и "112". Ранее сообщалось, что машина сгорела после ДТП в Усть-Каменогорске. Читайте также Более 30 водителей скутеров оштрафовали за два дня в Павлодаре Мать задушила ребенка и спрыгнула с колеса обозрения в Алматы В ЗКО полицейский наехал на лошадь: есть погибший

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