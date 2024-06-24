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Шесть лесных пожаров и 12 степных загораний тушат в ВКО

пожар в лесу, фото - Новости Zakon.kz от 24.06.2024 18:30 Фото: пресс-служба ДЧС ВКО
Пресс-служба ДЧС ВКО рассказала о том, что в регионе зарегистрировано шесть лесных пожаров, которые охватили 0,3 га. Кроме того, зафиксировано 12 степных загораний на площади 39,4 га, сообщает Zakon.kz.

В области работает 50 мобильных групп, в которые входят лесники, сотрудники ДЧС ВКО, полиции, МИО. Они проводят профилактические рейды.

"Благодаря своевременной профилактике группами выявлен 31 нарушитель, которые привлечены к административной ответственности за нарушения правил пожарной безопасности. В настоящее время в области второй класс пожарной опасности в районах Алтай, Маркаколь, Катон-Карагайском, Улкен-Нарыне. Третий класс – в Усть-Каменогорске, Риддере, Курчумском районе и районе Самар". Пресс-служба ДЧС ВКО

Отмечается, что на территории области действует постановление акима Восточно-Казахстанской области "О запрещении пребывания физических лиц на территории государственного лесного фонда Восточно-Казахстанской области в период высокой пожарной опасности".

Спасатели просят граждан соблюдать правила пожарной безопасности:

  • В период действия особого противопожарного режима ограничьте пребывание в лесах.
  • Будьте осторожны с открытым огнем.
  • Не разводите костры.
  • Не допускайте сжигание травы.
  • При обнаружении пожара сразу сообщать по телефонам "101" и "112".

Ранее сообщалось, что машина сгорела после ДТП в Усть-Каменогорске.

Елена Беляева
Восточно-Казахстанская область Пожар 2024 год Спасатели
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