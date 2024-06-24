Шесть лесных пожаров и 12 степных загораний тушат в ВКО
Фото: пресс-служба ДЧС ВКО
Пресс-служба ДЧС ВКО рассказала о том, что в регионе зарегистрировано шесть лесных пожаров, которые охватили 0,3 га. Кроме того, зафиксировано 12 степных загораний на площади 39,4 га, сообщает Zakon.kz.
В области работает 50 мобильных групп, в которые входят лесники, сотрудники ДЧС ВКО, полиции, МИО. Они проводят профилактические рейды.
"Благодаря своевременной профилактике группами выявлен 31 нарушитель, которые привлечены к административной ответственности за нарушения правил пожарной безопасности. В настоящее время в области второй класс пожарной опасности в районах Алтай, Маркаколь, Катон-Карагайском, Улкен-Нарыне. Третий класс – в Усть-Каменогорске, Риддере, Курчумском районе и районе Самар". Пресс-служба ДЧС ВКО
Отмечается, что на территории области действует постановление акима Восточно-Казахстанской области "О запрещении пребывания физических лиц на территории государственного лесного фонда Восточно-Казахстанской области в период высокой пожарной опасности".
Спасатели просят граждан соблюдать правила пожарной безопасности:
- В период действия особого противопожарного режима ограничьте пребывание в лесах.
- Будьте осторожны с открытым огнем.
- Не разводите костры.
- Не допускайте сжигание травы.
- При обнаружении пожара сразу сообщать по телефонам "101" и "112".
Ранее сообщалось, что машина сгорела после ДТП в Усть-Каменогорске.
Поделиться
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript