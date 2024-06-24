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Три человека пострадали на оживленном перекрестке в Семее

ДТП, фото - Новости Zakon.kz от 24.06.2024 20:57 Фото: скриншот видео
23 июня около 14:10 произошла авария на пересечении улиц Тарбагатайская – Ауэзова, где пострадали три человека, сообщает Zakon.kz.

По информации пресс-службы ДП Абайской области, 57-летний водитель, управляя Mitsubishi Pajero, на перекрестке не убедился в безопасности движения и столкнулся с Toyota Camry. Toyota ехала по улице Ауэзова. От удара Mitsubishi опрокинулся.

"В результате дорожно-транспортного происшествия три человека доставлены в больницу на обследование. В настоящее время назначен ряд судебных экспертиз, по результатам которых будет принято процессуальное решение. Департамент полиции Абайской области рекомендует каждому водителю быть внимательным на дорогах и неукоснительно соблюдать правила дорожного движения". Пресс-служба ДП Абайской области


Ранее сообщалось, что четыре человека погибли в жуткой аварии на трассе в ЗКО.

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