Дрейфовавших на озере туристов спасли в Павлодарской области

28 июня 2026 года сотрудники МЧС оказали помощь туристам на озере Жасыбай, сообщает Zakon.kz.

В зоне отдыха Баянаульского района Павлодарской области во время патрулирования акватории спасатели пришли на помощь отдыхающим.

Как рассказали в МЧС, из-за резкого ухудшения погодных условий, дождя, сильного ветра и высоких волн катамаран стал неуправляемым и начал дрейфовать по озеру.

Сотрудники МЧС оперативно эвакуировали людей и благополучно доставили их на берег. В медицинской помощи они не нуждались.

МЧС напоминает, что во время отдыха на воде необходимо соблюдать меры безопасности и объективно оценивать свои силы.

Ранее на озере Алаколь в области Абай спасатели МЧС эвакуировали пятерых туристов с неисправного маломерного судна.