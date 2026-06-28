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События

Дрейфовавших на озере туристов спасли в Павлодарской области

катамаран, фото - Новости Zakon.kz от 28.06.2026 17:29 Фото: скриншот видео
28 июня 2026 года сотрудники МЧС оказали помощь туристам на озере Жасыбай, сообщает Zakon.kz.

В зоне отдыха Баянаульского района Павлодарской области во время патрулирования акватории спасатели пришли на помощь отдыхающим.

Как рассказали в МЧС, из-за резкого ухудшения погодных условий, дождя, сильного ветра и высоких волн катамаран стал неуправляемым и начал дрейфовать по озеру.

Сотрудники МЧС оперативно эвакуировали людей и благополучно доставили их на берег. В медицинской помощи они не нуждались.

МЧС напоминает, что во время отдыха на воде необходимо соблюдать меры безопасности и объективно оценивать свои силы.

Ранее на озере Алаколь в области Абай спасатели МЧС эвакуировали пятерых туристов с неисправного маломерного судна.

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Фото Мухит Турсынали
Мухит Турсынали
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