Дрейфовавших на озере туристов спасли в Павлодарской области
Фото: скриншот видео
28 июня 2026 года сотрудники МЧС оказали помощь туристам на озере Жасыбай, сообщает Zakon.kz.
В зоне отдыха Баянаульского района Павлодарской области во время патрулирования акватории спасатели пришли на помощь отдыхающим.
Как рассказали в МЧС, из-за резкого ухудшения погодных условий, дождя, сильного ветра и высоких волн катамаран стал неуправляемым и начал дрейфовать по озеру.
Сотрудники МЧС оперативно эвакуировали людей и благополучно доставили их на берег. В медицинской помощи они не нуждались.
МЧС напоминает, что во время отдыха на воде необходимо соблюдать меры безопасности и объективно оценивать свои силы.
Ранее на озере Алаколь в области Абай спасатели МЧС эвакуировали пятерых туристов с неисправного маломерного судна.
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