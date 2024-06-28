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Трагический инцидент попал на видео в Астане

пожилой человек потерял сознание и погиб под колесами авто в Астане, фото - Новости Zakon.kz от 28.06.2024 21:53 Фото: Zakon.kz
28 июня утром возле торгово-развлекательного центра "Керуен" произошел трагический инцидент. Пожилой человек, переходивший дорогу рядом с центром, потерял равновесие, споткнулся и упал на проезжую часть, сообщает Zakon.kz.

Дедушка упал буквально под колеса проезжающей мимо машины. По словам очевидцев, на состояние пострадавшего могла повлиять сильная жара.

Инцидент попал на видео камер "Сергек".

Полиция ведет расследование инцидента, выясняя все обстоятельства случившегося.

"Мы призываем всех участников дорожного движения быть предельно внимательными и соблюдать правила безопасности, особенно вблизи оживленных мест, таких как ТРЦ "Керуен", – призвали представители проекта "Сергек".


Ранее сообщалось, что водитель вышел из горящего автомобиля и попал под колеса в Астане.

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