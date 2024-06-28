Трагический инцидент попал на видео в Астане

Фото: Zakon.kz

28 июня утром возле торгово-развлекательного центра "Керуен" произошел трагический инцидент. Пожилой человек, переходивший дорогу рядом с центром, потерял равновесие, споткнулся и упал на проезжую часть, сообщает Zakon.kz.

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