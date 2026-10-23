"Что-то закапало": неприятный инцидент в аэропорту Алматы попал на видео

Утром 23 октября 2026 года в аэропорту Алматы произошел неприятный инцидент, сообщает Zakon.kz.

В редакцию прислали видео, сделанное в терминале ожидания вылетов на внутренних рейсах.

"Зал ожидания вылета на первом этаже. С потолка на людей закапал цементный раствор или штукатурка", – описал произошедшее очевидец.

На кадрах видно, что неизвестная субстанция забрызгала несколько кресел, люди поспешили отойти подальше.

Комментируя произошедшее, в пресс-службе Международного аэропорта Алматы рассказали, что в терминале Т1 продолжаются работы по модернизации инфраструктуры, в том числе по устранению отдельных недочетов, выявляемых в процессе эксплуатации.

"В ходе проведения отделочных работ на втором этаже терминала произошло кратковременное просачивание небольшого количества жидкости через межэтажное перекрытие в зону ожидания пассажиров. Сотрудники аэропорта оперативно отреагировали на ситуацию и приняли необходимые меры по устранению ее последствий. В настоящее время ситуация урегулирована, терминал функционирует в штатном режиме. Международный аэропорт Алматы приносит извинения пассажирам за доставленные временные неудобства", – говорится в комментарии.

Летом 2026-го сообщалось, что модернизация терминала внутренних рейсов Международного аэропорта Алматы охватывает практически все здание. Обновляют напольные покрытия и потолки, системы вентиляции и электроснабжения, зоны регистрации пассажиров и обработки багажа.