Водитель вышел из горящего автомобиля и попал под колеса в Астане
Фото: скриншот видео
8 апреля на пересечении улиц Кошкарбаева и Кордай в Астане водитель вышел из горящего автомобиля и попал под колеса другой машины, сообщает Zakon.kz.
В социальной сети распространилось видео ДТП.
Редакция Zakon.kz обратилась за комментарием в пресс-службу ДП города Астаны.
"По данному факту сотрудниками полиции проводится проверка, по результатам которой виновные лица будут привлечены к ответственности. Пострадавший доставлен в медицинское учреждение", – ответили на запрос в полиции.
Ранее сообщалось, что в Астане, в районе Сарыарка, произошло загорание складированных резиновых изделий. Площадь пожара предварительно около 1000 кв. м.
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