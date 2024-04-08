Водитель вышел из горящего автомобиля и попал под колеса в Астане

Фото: скриншот видео

8 апреля на пересечении улиц Кошкарбаева и Кордай в Астане водитель вышел из горящего автомобиля и попал под колеса другой машины, сообщает Zakon.kz.

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