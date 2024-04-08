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Водитель вышел из горящего автомобиля и попал под колеса в Астане

ДТП, авария, фото - Новости Zakon.kz от 09.04.2024 00:26 Фото: скриншот видео
8 апреля на пересечении улиц Кошкарбаева и Кордай в Астане водитель вышел из горящего автомобиля и попал под колеса другой машины, сообщает Zakon.kz.

В социальной сети распространилось видео ДТП. 

Редакция Zakon.kz обратилась за комментарием в пресс-службу ДП города Астаны.

"По данному факту сотрудниками полиции проводится проверка, по результатам которой виновные лица будут привлечены к ответственности. Пострадавший доставлен в медицинское учреждение", – ответили на запрос в полиции.

Ранее сообщалось, что в Астане, в районе Сарыарка, произошло загорание складированных резиновых изделий. Площадь пожара предварительно около 1000 кв. м.

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